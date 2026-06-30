La Coppa Davis e la Billie Jean King esposte in esclusiva al Tennis Club di Albaro

Genova. Si è svolta ieri sera, nella sede del Tennis Club Albaro in via Teano, una delle tappe più attese del Trophy Tour 2026, l’iniziativa che porta in giro per l’Italia i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale per squadre nazionali: la Coppa Davis e la Coppa Billie Jean King. Per la prima coppa, in particolare, si è trattato della terza esposizione consecutiva a Genova negli ultimi tre anni, dopo quelle avvenute a Palazzo Tursi nel 2024 e nella sede del Park Tennis Club nel 2025.
”La presenza della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup è per la Liguria un motivo di grande orgoglio. Parliamo di tennis e di risultati straordinari a livello mondiale, resi possibili dai campioni che hanno conquistato questi trofei. Per questo voglio ringraziare il Tennis Club Albaro, il presidente Francesco Cozzi e tutti gli organizzatori che hanno lavorato per portare queste coppe a Genova: è il risultato di un grande lavoro di squadra”. Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso dell’evento. “Sono molto contento che la Liguria possa vivere una festa come questa – spiega Bucci – perché celebrare queste coppe significa celebrare lo sport a Genova e nella nostra regione. Lo sport ha infatti un grande valore educativo: insegna impegno, sacrificio e rispetto delle regole, formando cittadini consapevoli. Per questo continuiamo a investire nello sport, perché significa investire nel futuro della nostra comunità”.