Liquami fognari sgorgano dai tombini a Rebocco: pomeriggio difficile in via Monfalcone

Pomeriggio difficile nel quartiere di Rebocco dove prima delle 17 una discreta quantità di liquami fognari si è riversata in strada. Lo sversamento ha interessato una larga porzione di via Monfalcone e i liquami sarebbero sgorgati da tre tombini differenti creando non poco malcontento tra i residenti. Sono partite anche una serie di segnalazioni agli enti e sul posto, attorno alle 17.30 è arrivata la Polizia locale.

Per cercare di tamponare l’invasione dell’odore pungente e sgradevole all’interno della propria abitazione numerosi residenti hanno chiuso le finestre in attesa che la situazione torni alla normalità.

Numerose anche le segnalazioni arrivate ad Acam per capire l’origine dello sversamento e intervenire. I tecnici sono arrivati e hanno accertato l’occlusione di una condotta. Poco prima delle 20 le opere non erano ancora terminate ma erano iniziate quelle di pulitura della linea, con mezzo specializzato.

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