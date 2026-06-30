Lo sfogo della Coop 1° maggio: “A San Terenzo resta solo un bancomat”

Sfogo della Coop 1° maggio a San Terenzo riguardo alla filiale di Crédit Agricole. In una nota, il presidente dell’associazione, Settimo Scatena, scrive: “Dopo l’accorpamento di maggio scorso con la sede di Lerici e la conseguente perdita di autonomia e del ruolo in organico del direttore (ma con la rassicurazione che per i clienti non sarebbe cambiato nulla), la settimana scorsa è apparso un piccolo annuncio che informava della chiusura della banca martedì e giovedì, senza nessuna spiegazione tecnica, ma con l’invito a rivolgersi alla sede di Lerici per le principali operazioni. Questa settimana, il solito cartellino con le date dei giorni di chiusura aggiornate”.

Scatena aggiunge: “Gli impiegati sono dislocati, nei giorni di chiusura, in altre sedi a sostituire colleghi. Osservata da una prospettiva più ampia, appare come una ritirata progressiva dal Comune: dopo i bancomat chiusi a Tellaro e alla Serra, nel giro di un po’ di mesi o di un anno (chissà) a San Terenzo resterà appunto un bancomat, forse un po’ più evoluto dell’attuale, che non è in grado neppure di gestire un versamento di contanti o assegni da parte delle attività economiche”.

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