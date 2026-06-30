Maratona dles Dolomites: domenica 45 spezzini sui passi leggendari

Domenica 5 luglio torna la Maratona dles Dolomites-Enel, giunta alla sua 39ª edizione. La storica competizione ciclistica vedrà 8mila atleti confrontarsi su alcuni dei percorsi più iconici delle Dolomiti, come il Pordoi, il Sella e il Giau. Tra i ciclisti al via ci sarà anche una nutrita rappresentanza spezzina, composta da 45 appassionati pronti ad affrontare i tre tracciati previsti, dal più impegnativo di 138 km fino al Sella Ronda di 55 km.
La manifestazione, che prenderà il via alle 6.30 da La Villa per concludersi a Corvara, conferma anche quest’anno una partecipazione di alto profilo sportivo, richiamando campioni olimpici — freschi protagonisti dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 — insieme a leggende del ciclismo internazionale come Vincenzo Nibali e Gianni Bugno. L’intera competizione sarà seguita in diretta televisiva su Rai 2, dalle 6.15 alle 12.00, offrendo una copertura integrale della giornata di gara.