Operaio schiacciato da un pannello a Voltri: eseguita l’autopsia sul corpo di Massimiliano Delfino

Genova. E’ stata eseguita questo pomeriggio l’autopsia sul corpo di Massimiliano Delfino, l’operaio di 57 anni schiacciato da un pannello di metallo di una tonnellata il 25 giugno nel quartiere Voltri a Genova. L’incarico è stato affidato al medico legale Andrea Cariati.

Ad essere indagati per omicidio colposo sono il datore di lavoro, legale rappresentante della Saldotecnica Europe la ditta specializzata in campo meccanico per cui la vittima lavorava (difeso da Alessandro Sola) e il collega che stava guidando il muletto su cui Delfino stava caricando il pesante pannello (assistito da Andrea Casu). Al termine dell’accertamento è stato dato il nulla osta per i funerali. I famigliari di Delfino sono assisti dagli avvocati Maurizio Bozzano e Marco Mensi.

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