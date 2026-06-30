Pesistica paralimpica: Savona ha ospitato il secondo raduno organizzato dal Comitato regionale

Savona. Si è svolto lo scorso fine settimana nella palestra comunale “Luigi Sicco” in via Mentana a Savona, il 2° raduno di pesistica paralimpica organizzato dal Comitato regionale Fipe Liguria.

Al raduno, guidato dal DT della Nazionale di Parapowerlifting, Sandro Boraschi, hanno partecipato 12 atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Le società presenti con i propri tecnici erano: Savona Sthenathlon, Country Village, Lifeability e Adaptive Strenght. A coadiuvare Sandro Boraschi era presente anche Filippo Piegari, tecnico nazionale Parapowerlifting.

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