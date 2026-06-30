La Cooperativa Sigeric fa il punto sulle aperture estive di Palazzo Dosi Magnavacca a Pontremoli, uno dei più significativi esempi di architettura barocca della città. La dimora questa estate sarà visitabile dal 2 luglio al 10 settembre, ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Situato nel centro storico, a pochi passi dal Duomo e della Cortina di Cacciaguerra, Palazzo Dosi Magnavacca ancora oggi conserva eleganti ambienti affrescati, scenografiche prospettive illusionistiche e ricche decorazioni realizzate da importanti artisti del tempo, tra cui Giovan Battista Natali, Giuseppe Galeotti e Antonio Contestabili. Le aperture pomeridiane permetteranno ai visitatori di esplorare il salone principale e le sale adiacenti attraverso un percorso di visita autonoma, accompagnati da una guida cartacea che illustrerà storia, curiosità e dettagli degli affreschi e delle decorazioni. Non è richiesta la prenotazione: sarà sufficiente acquistare il biglietto d’ingresso, al costo di 5 euro,

presso il Sigeric Point, in Via Ricci Armani 10, situato a pochi passi dall’ingresso di Palazzo Dosi Magnavacca.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la famiglia Magnavacca, proprietaria del palazzo, e con le Guide Turistiche di Sigeric – Servizi per il Turismo.

Oltre alle aperture del martedì e del giovedì, Palazzo Dosi Magnavacca è inserito anche nell’itinerario guidato “Pontremoli Barocca”, in programma ogni sabato mattina: un percorso che accompagna i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo del Settecento pontremolese.

Per informazioni rivolgersi a Sigeric – Servizi per il Turismo:

• Tel. 331 8866241 / 366 3712808

• E-mail: info@sigeric.it

The post Pontremoli, al via il 2 luglio le visite estive a Palazzo Dosi Magnavacca appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com