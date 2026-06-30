Raffaelli: “Continue interruzioni di energia elettrica in centro, il Comune ha chiesto spiegazioni?”

In consigliere comunale del Partito democratico Marco Raffaelli ha presentato un’interpellanza sulle interruzioni di energia elettrica in centro città. L’esponente di minoranza prende in esame alcuni episodi che hanno riguardato piazza Cavour, via De Nobili e via Fratelli Rosselli.

Raffaelli nell’interpellanza spiega: “Nel corso degli ultimi mesi il centro storico della Spezia è stato interessato da numerose interruzioni programmate dell’energia elettrica disposte da Enel Distribuzione per l’esecuzione di lavori sulla rete. Dagli avvisi affissi dalla società risultano, tra le altre, interruzioni programmate. Queste ospensioni del servizio hanno interessato per diverse ore consecutive numerose utenze domestiche e commerciali situate nel cuore del centro cittadino. Alle interruzioni programmate si sono aggiunti ulteriori blackout improvvisi e non preventivamente comunicati alla cittadinanza, verificatisi in giornate diverse, tra cui quello del 27 giugno, protrattosi per diverse ore. Alcuni cittadini hanno segnalato l’impossibilità di ottenere informazioni attraverso il numero verde di Enel, non riuscendo a ricevere indicazioni circa la natura dell’interruzione ed i tempi di ripristino”.

Per il consigliere queste situazioni “stanno generando un crescente malcontento tra residenti e operatori economici, costretti a subire pesanti disagi senza poter programmare la propria attività”.

“Le attività di somministrazione e ristorazione, che basano il proprio lavoro sulla continuità del servizio e sulla conservazione degli alimenti, – aggiunge Raffaelli – hanno subito rilevanti danni economici derivanti dalle ripetute sospensioni dell’energia elettrica con conseguenti chiusure forzate, perdita di fatturato, difficoltà organizzative. Appare necessario che l’Amministrazione comunale svolga un ruolo attivo nei confronti del gestore della rete elettrica affinché siano garantiti adeguati livelli di informazione, programmazione e limitazione dei disagi arrecati alla collettività”.

Il consigliere di minoranza chiede dunque all’amministrazione se “fosse preventivamente a conoscenza delle numerose interruzioni programmate dell’energia elettrica che hanno interessato il centro cittadino negli ultimi mesi e se sia stata informata anche delle più recenti interruzioni improvvise non preannunciate.”

Raffaelli chiede anche se siano state chieste o ricevute da Enel informazioni circa le motivazioni tecniche che stanno determinando il ripetersi di sospensioni del servizio elettrico, sia programmate sia improvvise, e per quale ragione tali interventi si stiano concentrando in un arco temporale così ristretto e per quale motivo alcune interruzioni, anche di ampia durata, non sia state preventivamente comunicate agli utenti”.

Infine, il consigliere chiede se l’amministrazione “intenda attivare un confronto con Enel affinché siano individuate eventualmente per il futuro modalità operative che consentano di ridurre al minimo l’impatto sulle attività economiche e sui residenti”.

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