Rapallo: Enel garantisce il ritorno alla normalità entro le 22 di stasera

Si è concluso nel tardo pomeriggio il vertice tra Enel e il Comune di Rapallo per quanto riguarda i numerosi blackout che hanno procurato gravi disagi e danni, in particolare a Rapallo. Enel ha sette cantieri in città e ha fatto arrivare altri due gruppi elettrogeni. Enel ha detto: “A Rapallo la situazione tonerà alla normalità entro le 22”.

Si è parlato anche della situazione generale. Non è possibile che una città turistica non sia supporta da una rete elettrica adeguata e che basti un uso, sia pure massiccio, di impianti di condizionamento a mandarla in tilt. Enel ha spiegato che sono programmati lavori risolutivi anche con un cavo interrato che dovrà attraversare Rapallo da San Pietro all’Hotel Bristol. L’importante è realizzare quanto previsto.

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