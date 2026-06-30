Rapallo: stanotte intervento urgente Enel in via Pomaro

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo
Si informa la cittadinanza che il Gruppo Enel ha comunicato la necessità di effettuare un intervento di riparazione urgente e indifferibile sulla rete elettrica.
I lavori si svolgeranno nel corso di questa notte e interesseranno un cavo sotterraneo situato nel tratto antistante i civici 7 e 8 di via Pomaro.
A causa della natura urgente delle opere, potrebbero verificarsi temporanee modifiche alla viabilità locale o disagi legati alla presenza del cantiere nella zona interessata. L’amministrazione comunale invita i residenti alla massima attenzione e ringrazia per la collaborazione.
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