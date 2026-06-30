Sant’Egidio ricorda i migranti morti in viaggio, Tasca: “Persone che portano i germi del futuro”

Genova. “Anche quando perdono la vita, i migranti non sono solo un problema o un dramma, sono persone che hanno sogni, progetti, e portano in sé i germi del futuro”. Queste le parole dell’arcivescovo di Genova, Marco Tasca, in occasione della preghiera Morire di speranza organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio nella basilica dell’Annunziata a Genova per ricordare le donne e gli uomini che hanno perso la vita nei viaggi verso l’Europa.

I nomi delle persone che hanno perso la vita lungo le rotte delle migrazioni sono risuonati uno dopo l’altro nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato: uomini, donne e bambini fuggiti da guerre, violenze, persecuzioni e povertà estrema, morti nel Mediterraneo, nei Balcani o nella Manica mentre cercavano un futuro migliore.

» leggi tutto su www.genova24.it