Sestri Levante, l’ex mattatoio diventa Stazione di posta: apre il centro servizi per le persone fragili

Sestri Levante. Un edificio in stato di avanzato degrado, vincolato dalla Soprintendenza per il suo valore storico e architettonico, restituito alla città come presidio sociale per le persone in condizione di marginalità e vulnerabilità. È la Stazione di Posta di via del Mattatoio 8 a Sestri Levante, inaugurata oggi dopo un percorso di recupero finanziato con poco più di un milioni di euro di di fondi PNRR nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” di cui 180mila euro per la gestione dei servizi messi a progetto e 910mila euro per l’investimento correlato ai lavori di Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti.

Erano presenti, tra gli altri, i Sindaci dei tre ambiti territoriali del Tigullio: Francesco Solinas di Sestri Levante, Elisabetta Ricci di Rapallo e Federico Messuti di Chiavari.

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