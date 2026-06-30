Sopralluogo in rsa per il consigliere Giordano (M5s): “Rilevati 29 grandi in alcune stanze. Incompatibile con anziani e fragili”

Genova. “Oggi, dopo le segnalazioni ricevute relative alle criticità del microclima interno, abbiamo effettuato un sopralluogo presso la RSA Sereni Orizzonti di Sestri Ponente. Sul posto, presente anche personale dell’ASL, intervenuto per le verifiche di competenza dopo gli esposti e le segnalazioni che abbiamo trasmesso agli enti preposti”.

Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che aggiunge: “nel corso del sopralluogo, attraverso misurazioni effettuate all’interno di alcune stanze della struttura, sono stati rilevati 29°C. Riteniamo che una temperatura di questo tipo, in ambienti che ospitano persone anziane, ultraottantenni e in condizioni di particolare fragilità, imponga la massima attenzione e non possa essere considerata compatibile con un adeguato livello di benessere, con la sicurezza e la tutela degli ospiti, soprattutto in un periodo di caldo intenso come quello che stiamo vivendo”.

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