“Stacca la spina, vieni in collina”: a Tovo San Giacomo un’estate di eventi

Tovo San Giacomo. Un invito a rallentare, a rigenerarsi e a riscoprire la bellezza del territorio dell’entroterra. È questo il cuore del claim “Stacca la spina, vieni in collina”, il filo conduttore del calendario di manifestazioni estive che animeranno Tovo San Giacomo nei prossimi mesi. Un programma reso possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale, le associazioni locali e i tantissimi volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per la comunità.

Il cartellone degli eventi propone un mix perfetto di appuntamenti culturali, spettacoli, musica, divulgazione scientifica e tradizioni enogastronomiche, distribuiti nelle diverse frazioni del paese.

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