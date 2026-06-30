Torna il Lerici Music Festival, l’acqua al centro dell’edizione del decennale

Edizione numero dieci alle porte per il Lerici Music Festival, pronto a tornare dal 22 luglio al 2 agosto con un programma che muoverà tra opera, concerti sinfonici, recital e spettacoli, spaziando dal barocco a prime assolute contemporanee. La manifestazione si snoderà tra ville, spiagge, luoghi storici lericini e non: da Villa Marigola al Parco letterario Shelley, dal Teatro Impavidi alla Marinella di San Terenzo, all’Opificio della ex Vaccari all’Oratorio Santa Croce di Sarzana e alla piazza sotto il castello santerenzino. L’acqua il filo conduttore simbolico di questa edizione del festival, presentata stamani alla Camera dei deputati. “Il tema scelto per quest’anno è l’acqua, l’elemento più importante per Lerici e del Golfo dei poeti e l’idea, per i prossimi quattro anni, è costruire programmi musicali proprio sugli elementi naturali – le parole di Gianluca Marcianò, fondatore e direttore artistico della rassegna -. La decima edizione proporrà un ventaglio di grandi musicisti internazionali come la violinista coreana Bomsori Kim, la pianista ucraina Anna Kravtchenko, Gloria Campaner con l’attrice Valeria Solarino, la violoncellista Miriam Prandi, l’Orchestra del Carlo Felice di Genova, la Filarmonica Toscanini, la Yerevan Youth Orchestra, una grande famiglia di musicisti che si incontrano e si ritrovano nel segno della musica da camera, del teatro, senza dimenticare l’opera, con The turn of the screw di Britten, i momenti musicali all’alba e a tarda notte e le conversazioni con autori, scrittori e intellettuali. Accanto ai grandi interpreti, il festival continua a essere una piattaforma per la valorizzazione dei giovani talenti, in collaborazione con istituzioni internazionali come Opera for Peace. Questo equilibrio tra tradizione e futuro è un fondamento della nostra identità”. Marcianò chiude con una ulteriore considerazione: “Fondando il Festival, nel 2017 – dice -, mi sono ispirato al modello anglosassone per cercare di affiancare alle istituzioni anche il sostegno dei mecenati. Questo ha portato grande beneficio a Lerici: tanti di questi mecenati hanno deciso di prendere residenza a Lerici e di investire in questa comunità. Da questo è nata Lerici Cultura, fondazione che sostiene il festival e il nostro territorio”.















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