Torna la “Cena in Bianco per la Bianca”: il 9 luglio una serata di solidarietà e convivialità nel cuore di Albenga

Albenga. Giovedì 9 luglio, alle ore 20.30, Piazza Petrarca (di fronte alla Croce Bianca di Albenga) ospiterà la tradizionale “Cena in Bianco per la Bianca”, iniziativa organizzata dall’Associazione Vecchia Albenga APS, in collaborazione con il Comune di Albenga, con l’obiettivo di sostenere la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga.
L’evento unirà il piacere della convivialità a un importante gesto di solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti destinato a supportare le attività della Croce Bianca.