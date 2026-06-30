Tornano gli steward per gestire la movida: il Comune affida il servizio per il centro storico

Ritornano gli steward per la gestione delle serate nel centro storico spezzino. Dopo l’esperienza dell’inverno scorso, con gli assistenti alla movida impegnati tutti i sabato sera di dicembre e la notte di Capodanno, e, soprattutto, dopo gli episodi di violenza giovanile che si sono verificati nel corso degli ultimi week end, il Comune della Spezia, su richiesta della Polizia locale, ha affidato il servizio di steward territoriale a supporto degli agenti per il monitoraggio delle aree cittadine interessate dalla movida.

Le due risse andate in scena nell’ultimo fine settimana di maggio e quella di pochi giorni fa, con cinque persone portate in ospedale, hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle aree della movida e della gestione delle ore notturne. Argomento discusso, nuovamente, durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera, senza reali sorprese o sussulti, con l’opposizione impegnata a mettere in luce la cronaca e le difficoltà nella gestione del fenomeno e la maggioranza armata di manichette antincendio per smorzare e normalizzare la questione. Anche perché la decisione di assumere nuovamente gli steward è stata presa proprio ieri, con la firma dell’atto di affidamento del servizio di stewarding territoriale Tresse, con sede a San Benedetto del Tronto, per un importo complessivo di 25.752,40 euro (Iva inclusa).

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