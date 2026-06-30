“Torza e libertà”, un sabato di frescura, degustazioni, musica e confronto

Il collettivo Critical Wine e la famiglia della Taverna del Vara si uniscono per una nuova edizione di “Torza e Libertà”, in programma sabato 4 luglio negli spazi del birrificio della Taverna del Vara, a Torza, comune di Maissana. “Una nuova, piccola, combattiva, fresca edizione, per stare insieme, confrontarsi, bere bene e fare festa – dicono gli organizzatori -. Due realtà che in questi anni hanno camminato insieme, condividendo lotte e pratiche alternative nel rispetto delle persone e della natura, vi invitano a scappare dal caldo estivo e rinfrescarvi a Torza in Val di Vara. Vi aspettiamo sabato 4 luglio per chiacchierare su spazi agricoli e cittadini, ascoltare musica e ovviamente degustare vini e prodotti genuini raccontati dagli stessi produttori. Cucine critiche e contadine, collettivo di Birre dal Basso e 12 cantine di vini da Toscana, Piemonte e Liguria vi aspettano per trascorrere una giornata di degustazioni”.

Le degustazioni e le cucine apriranno a pranzo e continueranno fino a sera, accompagnate dalla musica degli Irma 3 sounds e delle Barche a Torsio, che suoneranno verso le 21. Nel pomeriggio saranno presenti Murati Vivi di Marola e Mugugni in Cammino, che dalle 14.00 animeranno confronti su spazi urbani e contadini.















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