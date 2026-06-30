Usd Canaletto Sepor piange Giovanni Lupi: 45 anni di storia in gialloblu

È un giorno di grande dolore per tutta la famiglia dell’Usd Canaletto Sepor per la scomparsa di Giovanni Lupi, figura storica della società che per 45 anni ha rappresentato un punto di riferimento costante dentro e fuori dal campo.

Nel corso della sua lunga militanza in gialloblu, Lupi ha accompagnato la crescita del Canaletto, seguendo da vicino prima la prima squadra e poi l’intero settore giovanile, sempre con una presenza discreta ma fondamentale. Una dedizione continua, costruita giorno dopo giorno, che lo ha reso una presenza familiare per generazioni di atleti e dirigenti.

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