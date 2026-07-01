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A Cairo due iniziative per celebrare gli 80 anni del Movimento Scout

A Cairo due iniziative per celebrare gli 80 anni del Movimento Scout

chiesa san lorenzo campanile cairo

Cairo Montenotte. Il movimento scout di Cairo Montenotte taglia il traguardo degli 80 anni di attività, confermandosi una realtà educativa fondamentale e un punto di riferimento storico per l’intera comunità della Valbormida. Dalla nascita delle prime storiche squadriglie nell’immediato dopoguerra fino all’odierna e vibrante realtà associativa, il gruppo ha accompagnato la crescita di generazioni di giovani cairesi secondo i valori della responsabilità civile, della solidarietà, della vita all’aria aperta e del servizio al prossimo.

Il legame profondo tra la cittadinanza e lo scoutismo locale è testimoniato anche dalla gestione della splendida Base Scout San Francesco, l’antico complesso del XIII secolo situato in Strada Ville, affidata ufficialmente dal Comune alla gestione scout, la base non è solo la sede delle attività locali, ma un centro di rilevanza per l’intera AGESCI Liguria, ospitando eventi regionali, veglie di preghiera, campi di formazione e importanti iniziative comunitarie.
Per celebrare questo importante traguardo il Clan/Fuoco Bruciabaracche e il Noviziato Spaventapasseri del Gruppo Scout AGESCI Cairo M.1 organizzano sabato 11 luglio, alle ore 19.30 presso la Chiesa parrocchiale San Lorenzo la “Veglia R/S con rinnovo della Promessa”. La veglia rappresenterà anche la conclusione del Capitolo che, durante quest’anno scout, ha visto i ragazzi impegnati nella riscoperta della storia dello scoutismo nella nostra valle, raccogliendo testimonianze, fotografie, filmati d’epoca, uniformi, cimeli, documenti e ricordi che rischiavano di andare perduti. Un materiale prezioso raccolto nella mostra “80 anni di scoutismo a Cairo Montenotte” allestita dal 4 al 12 luglio presso il foyer del teatro “Osvaldo Chebello” e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (tranne giovedì 9 e venerdì 10 luglio).

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