Chiusa vertenza Sea Log, per Tartarini “un esempio positivo di confronto costruttivo”

“Si chiude positivamente e in tempi record la vertenza Sea Log, un risultato che conferma l’importanza della responsabilità condivisa tra istituzioni, aziende coinvolte e organizzazioni sindacali. È stato ribadito il ruolo centrale delle autorità competenti e del sistema delle relazioni industriali nel gestire in modo efficace una situazione complessa”. Lo dichiara Francesco Tartarini, responsabile Fit Cisl della Spezia, commentando l’esito dell’accordo relativo alla vertenza Sea Log.

“L’obiettivo prioritario che abbiamo perseguito – prosegue Tartarini – è stato quello di garantire la ricollocazione di tutte le persone coinvolte nel consorzio Sea Log, tutelando i livelli occupazionali e scongiurando qualsiasi ricaduta sociale negativa. Il risultato raggiunto dimostra che, quando le parti dialogano con senso di responsabilità, è possibile arrivare a soluzioni concrete e rapide. La gestione della vertenza rappresenta un esempio positivo di confronto costruttivo tra sindacati, istituzioni e aziende coinvolte. Ora è fondamentale proseguire su questa strada per consolidare stabilità occupazionale e dignità del lavoro”, conclude Tartarini.

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