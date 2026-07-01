Confesercenti lancia la raccolta firme: “Una legge per salvare i negozi di vicinato e fermare la desertificazione commerciale”

Quella dei negozi di vicinato non è soltanto una questione economica, ma anche sociale. Da qui parte la campagna nazionale promossa da Confesercenti, presentata questa mattina alla Spezia dal direttore provinciale Fabrizio Capellini e da Raffaella Aversa, in rappresentanza della presidenza provinciale, per sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare dedicata alla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità.

La chiusura di tante attività commerciali non rappresenta soltanto un problema per gli imprenditori, ma ha effetti diretti sulla qualità della vita delle città. Un negozio aperto significa strade illuminate, servizi a disposizione dei residenti, maggiore sicurezza e una migliore vivibilità dei quartieri. Al contrario, la progressiva scomparsa delle attività di prossimità impoverisce il tessuto urbano e costringe i cittadini a spostarsi anche per gli acquisti più semplici.

Un fenomeno che riguarda non solo i quartieri della Spezia, come la sempre citata Migliarina, ma anche molti piccoli comuni della provincia, dove la perdita dell’ultimo esercizio commerciale può tradursi nella scomparsa di un presidio essenziale per la comunità.

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