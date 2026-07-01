Dipendenti comunali in agitazione, Tursi propone più assunzioni: turnover del 102% nel 2026

Genova. Schiarita tra Comune di Genova e sindacati dopo la proclamazione dello stato di agitazione per i dipendenti dell’ente. Dopo un primo passaggio martedì con la sola Fp Cgil, oggi tutte le organizzazioni promotrici sono state ricevute dalla sindaca Salis che ha illustrato le proposte dell’amministrazione per superare la mobilitazione.

Tra gli elementi di maggiore rilievo, riferiscono le sigle, è stata prospettata un’implementazione delle risorse di bilancio destinate al piano assunzionale per gli anni 2026 e 2027, con un turnover previsto al 102% nel 2026 e al 75% nel 2027, in luogo del 50% inizialmente previsto. Tradotto in termini concreti, ciò significherebbe 255 assunzioni anziché 198 nel 2026 e 187 assunzioni anziché 125 nel 2027.

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