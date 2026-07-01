Energia e buone pratiche di cooperazione, l’assessore regionale Paolo Ripamonti incontra i colleghi di Veneto e Lombardia

​Liguria. Oggi l’assessore all’energia Paolo Ripamonti ha incontrato​ a Venezia l’assessore della Regione Veneto Massimo Bitonci e​, a Milano, l’assessore della Regione Lombardia Massimo Sertori​, nell’ambito di una serie di confronti istituzionali dedicati ai temi ​e​nergetici e ambientali.

Gli incontri hanno rappresentato un’occasione di approfondimento e di scambio di esperienze sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione alle politiche energetiche e alle buone pratiche sviluppate nei rispettivi territori.

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