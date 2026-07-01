Energia e buone pratiche di cooperazione, l’assessore regionale Paolo Ripamonti incontra i colleghi di Veneto e Lombardia

Liguria. Oggi l’assessore all’energia Paolo Ripamonti ha incontrato a Venezia l’assessore della Regione Veneto Massimo Bitonci e, a Milano, l’assessore della Regione Lombardia Massimo Sertori, nell’ambito di una serie di confronti istituzionali dedicati ai temi energetici e ambientali.
Gli incontri hanno rappresentato un’occasione di approfondimento e di scambio di esperienze sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione alle politiche energetiche e alle buone pratiche sviluppate nei rispettivi territori.