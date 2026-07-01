Esta per gli Usa, autorizzazioni non concesse per errori di sistema: problemi anche per alcuni genovesi

Genova. Problemi per chi in questi giorni di grandi partenze, anche per le vacanze estive, sta cercando di ottenere un’Esta, (acronimo di Electronic System for Travel Authorization), l’autorizzazione elettronica necessaria per chi voglia viaggiare negli Usa.

A chi ha provato a fare richiesta online in questi giorni – segnalazioni sono arrivate anche da turisti genovesi – il sistema ha inviato una risposta con la mancata autorizzazione. In alcuni casi l’autorizzazione sembrava addirittura inizialmente concessa e poi revocata.

» leggi tutto su www.genova24.it