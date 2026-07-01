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Il Coordinamento No Inceneritore: “Genova produca meno e gestisca i propri scarti. Salis non scarichi il problema sulla Valbormida”

Il Coordinamento No Inceneritore: “Genova produca meno e gestisca i propri scarti. Salis non scarichi il problema sulla Valbormida”

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Valbormida. Il Coordinamento No Inceneritore in Valle Bormida interviene “con fermezza” nel dibattito sulla gestione regionale dei rifiuti, spostando i riflettori su quello che ritiene “il vero nodo della questione: la gestione fallimentare e la mancanza di pianificazione da parte del Comune di Genova”.

“Il Coordinamento nasce con un obiettivo chiaro e non negoziabile: tutelare la Valle Bormida, il suo ambiente, il suo futuro e la salute dei suoi cittadini. Ed è proprio in nome di questa tutela che l’attenzione deve concentrarsi sulle responsabilità del capoluogo ligure”.

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