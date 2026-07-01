Intervento in somma urgenza per il ripristino della carreggiata stradale sulla provinciale Sp17

Finale Ligure/Calice/Rialto. A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nei mesi precedenti, nel Comune di Rialto, a valle della S.P. n. 17 “Finale Ligure (Borgo)–Calice–Rialto”, in prossimità del km 5+350, si è registrato uno svuotamento del materiale di riempimento a tergo del muro di sottoscarpa, causato da fenomeni erosivi al piede della struttura.

La Provincia ha pertanto attivato le procedure di emergenza previste dalla normativa per i casi di somma urgenza, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla tutela della pubblica e privata incolumità. Il fenomeno erosivo è stato generato dall’azione del Rio Fungallo, che nel tempo ha determinato lo scalzamento di un sistema di muri sovrapposti (articolati su due ordini per un’altezza complessiva di circa 6 metri dal piano viabile), costituenti il salto di fondo in corrispondenza dell’attraversamento stradale.

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