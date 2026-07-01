COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Intervento in somma urgenza per il ripristino della carreggiata stradale sulla provinciale Sp17

Intervento in somma urgenza per il ripristino della carreggiata stradale sulla provinciale Sp17

Strada provinciale 17 Finale Rialto

Finale Ligure/Calice/Rialto. A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nei mesi precedenti, nel Comune di Rialto, a valle della S.P. n. 17 “Finale Ligure (Borgo)–Calice–Rialto”, in prossimità del km 5+350, si è registrato uno svuotamento del materiale di riempimento a tergo del muro di sottoscarpa, causato da fenomeni erosivi al piede della struttura.

La Provincia ha pertanto attivato le procedure di emergenza previste dalla normativa per i casi di somma urgenza, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla tutela della pubblica e privata incolumità. Il fenomeno erosivo è stato generato dall’azione del Rio Fungallo, che nel tempo ha determinato lo scalzamento di un sistema di muri sovrapposti (articolati su due ordini per un’altezza complessiva di circa 6 metri dal piano viabile), costituenti il salto di fondo in corrispondenza dell’attraversamento stradale.

» leggi tutto su www.ivg.it