Iva Zanicchi apre la rassegna di Annamaria Bernardini de Pace “Parole d’amore in piazza”

Prende il via giovedì 2 luglio in piazza De André a Sarzana la diciassettesima edizione di “Parole d’amore in piazza”, la rassegna letteraria ideata e curata dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che fino al 12 luglio porterà sul palco scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti della vita culturale italiana. Gli appuntamenti si terranno ogni sera alle 20.30 (inizio incontri alle 21.15), con il sostegno del Comune di Sarzana e del Consorzio Sarzana Vitae.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’amore, declinato nelle sue molteplici forme. Non soltanto quello romantico, ma anche l’amore per la vita, la giustizia, il lavoro, la verità, i giovani e gli altri. Un percorso che, attraverso libri e testimonianze dirette, intende raccontare come i sentimenti possano diventare il motore delle relazioni umane e della società.

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