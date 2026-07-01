La Campy, La Piera, Christine La Croix e Dj Rikku: venerdì allo Shake nuovo appuntamento con SqueerT

Venerdì 3 luglio dalle 22.00 lo Shake Club della Spezia ospiterà una nuova edizione di SqueerT, la serata queer promossa da RAOT – Arcigay La Spezia e La Spezia Pride.”Nato come spazio stabile di aggregazione, socialità e libertà di espressione, SqueerT è l’appuntamento mensile dedicato alla comunità LGBTQIA+ e a tutte le persone che condividono i valori del rispetto, dell’autodeterminazione e della libera espressione di sé – dicono i promotori nel comunicato di presentazione della serata -. Perché il Pride non è soltanto una parata: è una comunità che continua a incontrarsi, a fare cultura e a costruire relazioni durante tutto l’anno”.

“La serata alternerà performance drag e party, con artiste capaci di portare sul palco linguaggi, estetiche e sensibilità differenti – proseguono gli organizzatori dell’evento -. Protagoniste saranno La Campy, performer dal forte immaginario ballroom e queer, La Piera, con il suo stile ironico e travolgente, e Christine La Croix, Miss Drag Queen Toscana 2024, ormai presenza amatissima dal pubblico spezzino. A far ballare il pubblico fino a tarda notte sarà Dj Rikku, con un set che accompagnerà la serata tra sonorità pop, dance e club”. L’ingresso sarà riservato ai possessori di tessera Arci o Arcigay.

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