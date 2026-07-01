La Fura dels Baus all’ex Vaccari, fra il sogno di Nova e la sfida dell’Intelligenza artificiale

L’ambizioso “Progetto Nova”, ideato oltre dieci anni fa per il rilancio dell’ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano, non ha trovato nel tempo lo sviluppo immaginato alla sua nascita. Tra contenziosi, timido interesse del territorio e una difficile sostenibilità economica, il percorso si è via via arenato, fatta eccezione per sporadici appuntamenti come il festival Fisiko! che quest’anno si terrà però soltanto a Sarzana. L’intuizione dell’allora sindaco Juri Mazzanti guardava infatti ai grandi esempi di rigenerazione dell’archeologia industriale, immaginando l’ex opificio come un luogo capace di ospitare stabilmente produzioni artistiche e culturali di respiro internazionale. Proprio per questo la presenza della Fura dels Baus nella serata di lunedì ha assunto un valore che è andato oltre il singolo spettacolo. Per una sera gli spazi della Vaccari hanno restituito l’immagine del centro culturale che Nova aveva immaginato.















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