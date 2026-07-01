Park sotterranei in centro: a Principe spunta la proposta di un privato, silos di piazza Dante al palo

Genova. Sono tecnicamenti “congelati” i due progetti per la realizzazione di grandi auto silos sotterranei in centro. Tra vincoli archeologici, incertezze burocratiche e veti del Tar sia l’ipotesi di piazza Acquaverde a Principe sia il più volte paventato park interrato di piazza Dante sono di fatto fermi al palo e il loro futuro appare decisamente incerto. A confermare questa situazione quanto emerso oggi pomeriggio durante il question time dedicato alla mobilità cittadina, con l’assessore Emilio Robotti che ha fatto il punto su diverse situazioni rimaste in sospeso. Tra queste, appunto, la questione legate alla realizzazioe di grandi park nelle zone nevralgiche del tessuto urbano del centro cittadino.

Terreno difficile a Principe

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