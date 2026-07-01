Pediatri liguri in sciopero il 15 luglio, Cipe alla Regione: “Procedure non condivise”

La Confederazione italiana pediatri della Liguria ha proclamato uno sciopero di categoria per il 15 luglio. La decisione è stata formalizzata tramite una nota inviata alla Presidenza della Regione Liguria, all’assessorato alla Salute e alle Prefetture, facendo seguito allo stato di agitazione aperto dal sindacato il 26 marzo scorso.

Le motivazioni della protesta si concentrano sulle recenti modalità di convocazione del comitato regionale, riunito il 30 giugno in via d’urgenza. Il Segretario Regionale, dott. Alessandro Giannattasio, ha espresso una netta critica in merito, definendo la giustificazione addotta per la riduzione dei termini di convocazione “generica ed insufficiente”, in quanto priva di “indicazione di circostanze specifiche, concrete e non differibili”.

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