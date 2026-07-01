Prosegue la rassegna “RioManaVola”: appuntamento con il Duo Bau Circus Company

Secondo appuntamento della terza edizione della rassegna teatrale “RioManaVola – Riso Rosa”. L’evento si terrà il prossimo 3 luglio alle 21.30 in piazza Capellini con il Duo Bau Circus Company, con uno spettacolo di circo contemporaneo dal titolo “Doppie punte”.

La rassegna organizzata dalla Pro Loco Rimazù&Manaea, con il patrocinio del Comune di Riomaggiore e la collaborazione dell’associane Radici, quest’anno si presenta al pubblico con l’intento di mettere in risalto il talento artistico femminile. Il circo contemporaneo in Italia e in particolare in Francia e nel Regno Unito, ha superato da alcuni anni, per numero di rappresentazioni e popolarità, il circo classico. Questa nuova disciplina dello spettacolo, nata tra gli anni 70/80 del secolo scorso, pur avendo origine dalla tradizione circense, si apre e si lascia contagiare da altre discipline dello spettacolo. Le rappresentazioni si caratterizzano dalla presenza di una trama, seguono un tema o raccontano una storia, superando la logica della singola esibizione di abilità; si aprono alla contaminazione artistica, come la recitazione e la danza; rinunciano agli animali o comunque si presentano con una loro presenza marginale e rispettosa di questi. La figura acrobatica o le successioni di figure non sono più fini a sé stesse, ma si esprimono attraverso un’idea artistica unitaria. Il circo contemporaneo esaltando la plasticità e le capacità del corpo in armonia con la musica e le invenzioni sceniche, introducendo suggestioni inedite, elementi nuovi di grande fascino e interesse, capaci di conquistare un pubblico molto diverso da quello del circo tradizionale, a volte strizzando l’occhio a certe forme di teatro acrobatico orientale, è diventato una parte importante del panorama delle arti performative contemporanee. Il Duo Bau è una coppia al femminile che nasce nel 2019 ed è composto da Sole (Maria Sole Antognetti) e Maria (Maria Cortesi), due artiste con sembianze, forme e colori fortemente diversi, ma unite dagli stessi sogni e progetti. Incontratesi nella scuola di circo Carampa a Madrid, restano affascinate dal linguaggio del “mano a mano” e decidono di approfondire insieme lo studio di questa disciplina, nuova per entrambe. Intraprendono così una sfida con loro stesse, iniziando un cammino ricco di sacrifici e di grandi soddisfazioni. Maria Sole Antognetti ha un passato da ginnasta e ballerina, specializzata in danza contemporanea e contact improvisation. Frequenta l’università di Bologna e poco dopo si trasferisce a Bogotá per approfondire i suoi studi da antropologa. In Colombia si avvicina al mondo del circo ed incomincia ad innamorarsene poco a poco. Laureatasi in Antropologia culturale, si trasferisce a Madrid per studiare arti circensi a Carampa, sperimentandosi nelle discipline di acrodanza e verticali.

Maria Cortesi, dopo molti anni dedicati alla ginnastica ritmica, alla danza contemporanea ed hip hop, si approccia al mondo del circo a Bologna, nel 2014 dove si trasferisce per l’università. Si avvicina per caso alle arti circensi, grazie all’incontro con il collettivo della palestrina di XM24, ed è da quel momento che sviluppa una forte passione per le discipline aeree, in particolare per il trapezio. Laureatasi in lingue, mercati e culture del mondo Arabo, Maria decide di formarsi presso la scuola di circo Carampa

a Madrid. Qui rincontrerà, per caso e per fortuna, Sole con cui inizierà un lungo e proficuo sodalizio artistico. Lo spettacolo “Doppie punte”, che presentano venerdì sera a Manarola, è una performance che esplora la complessità delle relazioni umane, mettendo in luce la loro meravigliosa unicità e la loro intrinseca difficoltà. Le artiste in scena sono vincolate fisicamente l’una all’altra: questo legame è un limite fastidioso o un raro vantaggio? Una danza di corpi che si intersecano, si sfiorano, si ribellano, eppure non possono fare a meno di restare uniti, alla ricerca di un equilibrio tra indipendenza e fusione. Una riflessione sulla connessione, sull’intimità, sull’autonomia e sulla dipendenza. Un viaggio nel delirante e affascinante labirinto dell’esistenza di queste due figure. “Doppie Punte” è un’esperienza che lascia il pubblico con la sensazione che, in ogni relazione, la vera sfida sia quella di restare sé stessi pur rimanendo intrecciati con gli altri. Il Duo Dau, oltre alla sua presenza in importanti Festival in Italia, è reduce di numerose tournée all’estero, tra le quali: Paesi Bassi, Svizzera, Svezia. Pur essendo composto da giovani artiste, ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi, quali: Vincitrici di Scenicall 2025, Premio Emilio Vassalli 2025, Trampolino vetrina 2025. La messa in scena di “Doppie punte” ha avuto la collaborazione artistica di Elena Bosco e del Magda Clan Circo, i costumi sono di Iaia Zanna. Quindi appuntamento da non perdere, venerdì sera in Piazza Dario Capellini a Manarola. Per info: mail agitalancia@gmail.com – tel. 335.5219091

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