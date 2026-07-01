Saldi estivi, Fismo Confesercenti lancia la petizione: “Si spostino a inizio agosto”

Genova. Stop ai saldi a inizio luglio: l’appello arriva, nuovamente, da Fismo Confesercenti, che quest’anno ha lanciato una petizione per chiedere che la data d’inizio degli sconti venga posticipata di un mese.
Ormai da diversi anni le date dei saldi sono state uniformate su tutto il territorio nazionale, ed è stato individuato il primo sabato di luglio per il fischio d’inizio. In Liguria, come nel resto delle regioni, si parte dunque il 4 luglio, per 45 giorni di vendite scontate che finiranno il 17 agosto.