Spaccio e risse, chiuso per cinque giorni un bar di Sestri Ponente

Genova. La questora di Genova ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di via Travi, a Sestri Ponente, dopo una serie di episodi di violenza e spaccio documentati al suo interno.

La sospensione è stata disposta in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato martedì pomeriggio, dopo una sere di controlli da parte dei poliziotti del commissariato di Sestri Ponente e dell’UPGSP per gravi liti che si sono trasformate in risse e aggressioni tra i clienti dell’esercizio.

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