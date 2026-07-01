Torna Gezmataz la più importante rassegna di jazz a Genova: dal 3 al 5 luglio grande musica a ingresso libero

Genova. Per la sua 23ª edizione Gezmataz, la storica e più importante rassegna jazz genovese, torna ad unire le proprie forze col progetto internazionale Rawabet, sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europea, proponendo tre serate di grande musica alla Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, dal 3 al 5 luglio, tutte a ingresso libero.

La prima serata, venerdì 3 luglio, avrà per protagonisti gli Almàssera, trio composto da Nemat Battah, Marialuisa Capurso e Joan Peiró Anzar la cui musica scaturisce dal Mediterraneo come luogo di incontro e sintesi delle rispettive culture, che spaziano dalla Palestina alla Spagna passando per la Puglia e la Corsica; in apertura, il Giacomo Ciardi Trio formatosi tra le aule del conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia.

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