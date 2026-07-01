“Un Mare di Fitness” 2026 conquista Albenga: tre giorni di sport, spettacolo e solidarietà

Albenga. La quarta edizione della manifestazione ingauna si riconferma come evento di successo attirando persone di tutte le età tra lezioni di discipline sportive, esibizioni e tornei.

L’evento, realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Albenga e organizzato da Timothy Oddera e Mimma Iemma di Target Albenga ha dato la possibilità a tutti di avvicinarsi allo sport e poter svolgere gratuitamente lezioni e corsi di fitness seguiti dagli insegnanti e preparatori che si sono susseguiti nelle lezioni.

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