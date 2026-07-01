“Unica~Mente”, spettacolo a sostegno della Croce Rossa con l’illusionista The Great Borrini

Martedì 28 luglio alle 21.15 il castello San Giorgio ospiterà “Unica~Mente”, il nuovo spettacolo di mentalismo e magia firmato da The Great Borrini, organizzato a sostegno della Croce Rossa della Spezia. Per partecipare è possibile prenotare contattando il numero 3505912707. Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno delle attività di prevenzione promosse dai giovani della Cri spezzina, impegnati in iniziative dedicate alla salute, alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione sui comportamenti a rischio. “Unica~Mente è un’esperienza che coinvolge direttamente gli spettatori, chiamati a diventare parte dello spettacolo – si legge in una nota di presentazione della serata -. Suggestioni, ricordi, intuizioni e pensieri si intrecciano fino a creare l’illusione di una mente collettiva, in un viaggio tra coincidenze sorprendenti, connessioni inattese e predizioni capaci di sfidare la percezione del tempo e della realtà”.

Protagonista della serata sarà The Great Borrini, nome d’arte dello spezzino Matteo Borrini, professore universitario, illusionista e divulgatore scientifico, già autore in passato di altri spettacoli benefici a favore della Croce Rossa. Membro del prestigioso The Magic Circle, il più esclusivo circolo magico al mondo, che annovera tra i suoi appartenenti anche Re Carlo III d’Inghilterra, Borrini si è esibito su palcoscenici nazionali e internazionali, tra cui il Casinò Rio di Las Vegas, partecipando anche a eventi di rilievo come il Platinum Jubilee della Regina Elisabetta II.

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