Verde urbano: Spezia ha poco più di dodici alberi ogni cento abitanti

La presenza degli alberi in città aiuta a stare meglio, soprattutto dopo il gran caldo degli ultimi giorni. Alla Spezia, il patrimonio arboreo gestito dall’amministrazione comunale conta 12,3 alberi ogni cento abitanti, secondo i dati Istat. Un numero che colloca la città nella parte bassa della classifica nazionale, lontano dai vertici dove si attestano realtà come Modena (117,4), Trieste (113,7) o Cremona (107,5).
Il confronto con le altre realtà liguri e con il territorio confinante conferma una tendenza regionale piuttosto contenuta. La Spezia si posiziona sopra Imperia, ferma a 9,3 alberi ogni cento abitanti, e Genova, che ne conta 7,0. Spostando l’attenzione verso la vicina Lunigiana, Massa registra una presenza di 24,3 alberi ogni cento abitanti: un valore che nel confronto diretto risulta quasi doppio rispetto a quello spezzino.