Vezzano rivive nelle notti d’estate: i “Pogaroba” tengono a battesimo “Made in Paese”. Giovedì sera tra musica e focaccette

Le notti d’estate tornano ad accendere l’antico borgo di Vezzano Ligure con il debutto di “Made in Paese”, una rassegna pensata per far rivivere le piazze storiche attraverso la condivisione, la buona cucina locale e la grande musica. Perché divertimento ed estate a Vezzano non fanno rima solamente con la Sagra dell’uva.

Il primo appuntamento della stagione è fissato per giovedì 2 luglio, a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, in via Giuseppe Garibaldi. L’evento promette di trasformare il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto dove residenti e visitatori potranno riscoprire il piacere dello stare insieme.

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