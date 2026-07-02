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A Genova la prima notte “meno tropicale” dopo 12 giorni, ora torna il caldo ma sarà secco

A Genova la prima notte “meno tropicale” dopo 12 giorni, ora torna il caldo ma sarà secco

Generico luglio 2026

Genova. Secondo la definizione scientifica internazionale, se la temperatura non scende sotto i 20 gradi si può definire “notte tropicale“. Dunque è stata un’altra notte tropicale quella appena trascorsa a Genova, ma con valori termici ben diversi da quelli registrati negli ultimi giorni: grazie al movimentato passaggio temporalesco la temperatura in città è scesa quasi ovunque sotto i 25 gradi, evento che non accadeva in centro ormai dal 20 giugno. I tassi di umidità si sono attestati intorno al 40%, con una sensazione di caldo decisamente sopportabile.

Le centraline della rete Arpal, a partire dalla mezzanotte appena trascorsa, hanno misurato 21,7 gradi al Castellaccio, 22,9 a Pontedecimo, 23,9 a Sant’Ilario, 24,1 a Quezzi. Al centro funzionale della Foce, invece, il termometro è rimasto a 25,3 gradi.

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