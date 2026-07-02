A Genova la prima notte “meno tropicale” dopo 12 giorni, ora torna il caldo ma sarà secco

Genova. Secondo la definizione scientifica internazionale, se la temperatura non scende sotto i 20 gradi si può definire “notte tropicale“. Dunque è stata un’altra notte tropicale quella appena trascorsa a Genova, ma con valori termici ben diversi da quelli registrati negli ultimi giorni: grazie al movimentato passaggio temporalesco la temperatura in città è scesa quasi ovunque sotto i 25 gradi, evento che non accadeva in centro ormai dal 20 giugno. I tassi di umidità si sono attestati intorno al 40%, con una sensazione di caldo decisamente sopportabile.

Le centraline della rete Arpal, a partire dalla mezzanotte appena trascorsa, hanno misurato 21,7 gradi al Castellaccio, 22,9 a Pontedecimo, 23,9 a Sant’Ilario, 24,1 a Quezzi. Al centro funzionale della Foce, invece, il termometro è rimasto a 25,3 gradi.

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