A Santo Stefano appuntamento con “Baratto sotto le stelle”

Per tutti gli amanti della lettura arriva domani, dalle 17 alle 22, l’evento “Baratto… sotto le stelle”. L’appuntamento si terrà in viale pedonale Piero Pozzoli, nei pressi del centro commerciale “La Fabbrica”, a Santo Stefano Magra. Saranno presenti scrittori e scrittrici del territorio per dare vita a una comunità dedicata allo scambio di libri usati, con l’intento di organizzare una giornata itinerante e partecipativa.

Inoltre, sempre dalle 17 alle 22, si potranno trovare gli astrofili spezzini e laboratori dedicati ai bambini. A fare da cornice all’evento, a partire dalle 17:30, saranno le note della Banda Musicale di Santo Stefano Magra, con un repertorio che spazierà dai classici brani da concerto bandistico al coinvolgimento del pubblico. A completare la serata, dalle 22, si potrà assistere a una performance dinamica a cura dell’associazione “Prodanza”.















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