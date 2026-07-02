Albisola: a Villa Gavotti la rassegna “Musica in Villa” con tre concerti dedicati al jazz, al tango argentino e alla musica classica

Liguria. Il giardino all’italiana di Villa Gavotti, splendida dimora in stile barocchetto genovese, ospiterà la seconda edizione della rassegna Musica in Villa con tre suggestivi concerti dedicati alla musica jazz, tradizionale e classica. Le serate, accompagnate da un aperitivo di benvenuto in giardino, sono promosse dal Comune di Albisola Superiore, con il fondamentale supporto della Fondazione De Mari CR Savona e Regione Liguria, a cui si aggiunge Unione Industriali della Provincia di Savona, FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), la direzione artistica di Fabio Rinaudo dell’Associazione Culturale Corelli di Savona ed il prezioso aiuto di Studio Legale Gobbi, Negro, Piazza & Partners, Ferrarolo, FAS Fondo Ambiente Sicurezza e Drop.

“Siamo orgogliosi di sostenere la quarta edizione di ‘Musica in Villa’, un’iniziativa di altissima qualità artistica che unisce la magia della musica dal vivo alla bellezza mozzafiato di Villa Gavotti ad Albisola Superiore – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro -. Questa rassegna dimostra come l’arte sia un potente strumento per valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico del nostro territorio. Questo progetto è in costante crescita e, anno dopo anno, si sta consolidando come uno dei nostri punti di riferimento culturali, in grado di rappresentare al meglio l’essenza della Liguria a livello nazionale e di valorizzarla anche dal punto di vista turistico e promozionale”.

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