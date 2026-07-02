Angelozzi piazza il primo acquisto: triennale per il difensore Sganzerla

Guido Angelozzi sigla il primo acquisto della campagna trasferimenti dello Spezia 2026-2027: è ufficiale l’arrivo al club di via Melara di Riccardo Sganzerla, difensore che ha firmato un contratto di tre anni con le aquile. Torinese, classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Torino, mettendosi in evidenza nelle ultime stagioni con la maglia del Bra. Con il club piemontese è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato alla promozione in Serie C nella stagione 2024-2025, collezionando 36 presenze e realizzando anche una rete.

Un rendimento che gli ha permesso di confermarsi anche nell’annata successiva tra i professionisti, chiusa con 32 presenze e il primo gol in Serie C, decisivo per il successo del Bra contro il Ravenna. Un percorso di crescita costante che ora gli vale una nuova opportunità allo Spezia, dopo essersi affermato come uno dei protagonisti della formazione giallorossa nelle ultime due stagioni.

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