Arrestato un pusher a Borghetto Santo Spirito e sequestrati circa 400 grammi di droga

Borghetto Santo Spirito. I Carabinieri arrestano giovane per spaccio di sostanze stupefacenti e gli sequestrano oltre 400 grammi di droga. Nella notte appena trascorsa, tra l’1 e il 2 luglio, i militari della Stazione di Borghetto Santo Spirito hanno fermato un 27enne, residente nel milanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un servizio perlustrativo notturno, volto alla prevenzione e repressione dei reati, gli uomini dell’Arma, mentre transitavano in Piazza Gramsci intorno alle ore 2, hanno notato due persone in atteggiamento sospetto, appartate in una zona defilata. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, nonostante uno dei due giovani sia riuscito ad allontanarsi frettolosamente facendo perdere le proprie tracce, il secondo è stato bloccato dai militari proprio mentre stava cercando di disfarsi di un involucro che, una volta recuperato, è stato accertato contenere una modica quantità di hashish.

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