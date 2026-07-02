Baruzzo: “Fiera per prima riunione tavolo contrasto revenge porn, percorso nato da mia interrogazione”

“Oggi do una bella notizia, di quelle che raccontano a cosa può servire concretamente il lavoro nelle istituzioni: si è riunito per la prima volta il tavolo tecnico promosso dal Consiglio regionale della Liguria e dal Corecom sul contrasto al revenge porn e alla diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite. Ne sono davvero fiera, perché è un percorso nato da una mia interrogazione in Consiglio regionale”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale ligure del Partito democratico Carola Baruzzo. “A settembre, infatti, avevo presentato un’interrogazione per chiedere alla Regione azioni di sensibilizzazione, prevenzione e supporto su un fenomeno gravissimo, che colpisce soprattutto ragazze e donne e che spesso produce conseguenze devastanti sulla vita delle vittime, distruggendole – prosegue Baruzzo -. Da quella iniziativa è nato l’impegno assunto dal Consiglio e oggi quel percorso comincia a prendere forma concreta”. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti del Consiglio regionale, tra cui la stessa Baruzzo, del Corecom Liguria, delle forze dell’ordine, dell’informazione, della giustizia e dei garanti. “La diffusione di immagini intime senza consenso non è una ‘leggerezza’, non è una bravata, non è qualcosa da minimizzare: è violenza che può addirittura uccidere, come è già accaduto – conclude la consigliera regionale spezzina del Partito democratico -. Per questo servono strumenti adeguati, informazione corretta, campagne nelle scuole e nei territori, formazione per chi intercetta per primo queste situazioni e una rete capace di orientare le vittime, anche per superare la paura o la vergogna a chiedere aiuto. La politica deve fare la sua parte: ascoltare, attivare competenze, costruire risposte. Questo tavolo non risolve tutto, ma è un primo passo importante perché mette insieme istituzioni e professionalità diverse intorno a un obiettivo comune: prevenire, proteggere e far sapere alle persone colpite che non sono sole. Continuerò a seguire da vicino questo lavoro, perché il web deve essere uno spazio di libertà e relazione, non di ricatto, umiliazione e violenza”.

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