Calvari: centinaia di persone al rosario per Renato Lagomarsino

La Cappella di San Lorenzo troppo piccola per contenere le centinaia di persone che hanno voluto partecipare, questa sera a Calvari, al rosario per la morte di Renato Lagomarsino. Così sono state recuperate sedie, panche, da soistemare all’aperto e comunque insufficienti per tutti. Il parroco don Salvator Bizimana, ha ricordato con brevi, belle parole chi era Renato; il fatto che la sera di San Pietro avesse partecipato alla cena a sostegno dei lavori di restauro per la cappella. Aveva 94 e ancora grandi progetti; come il desiderio di ultimare un libro che i collaboratori termineranno raccogliendo i suoi appunti. Presenti i familiari di Renato, il sindaco Claudio Solari, e centinaia di persone.















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