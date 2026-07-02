Camogli: “Il giro della tonnara in 60 scatti”, inaugurata la mostra

E’ un viaggio nella storia di Camogli la mostra “Il giro della tonnara in 60 scatti” frutto della sensibilità di Romano Ferradini, che in anni di frequentazione ha colto i momenti salienti della preparazione e delle “levate” dell’impianto di pesca. “Fu una vecchia foto regalatami da Simone Gambazza (decano della Cooperativa Pescatori col fratello Ettore) dove si vede un pesce elefante pescato dalla tonnara agganciato alla mancina di Calata porto con due ragazzini che eravamo noi, a darmi l’input per immortalare i tonnarotti” ha spiegato il fotoamatore.

Le fotografie sono esposte nel chiostro del Santuario del Boschetto fino a domenica 19 luglio con orario 16-18 grazie alle Associazioni “Insieme per il Boschetto” e “San Fortunato” con il patrocinio del Comune e presentano le varie fasi dell’attività: dalla costruzione dei cavi e della rete alla preparazione di ancore e galleggianti; dall’assemblaggio della rete “pedale” sul molo alla tintura; poi il caricare tutto a bordo, il posizionamento in mare ed infine il via alla pesca.

» leggi tutto su www.levantenews.it