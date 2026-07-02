Dalla formazione al cantiere: gli allievi della Scuola Edile riqualificano le aule del Montale

Genova. Dalle lezioni in aula al cantiere reale, con un beneficio concreto per tutta la comunità scolastica. È questo il risultato della collaborazione tra E.S.S.E.G. – Scuola Edile Genovese e l’Istituto di Istruzione Superiore Eugenio Montale – Nuovo IPC, grazie alla quale gli allievi del corso Progetto GOL Muratore sono impegnati nella riqualificazione di alcune aule dell’istituto attraverso interventi di tinteggiatura, piccole riparazioni murarie e manutenzione.

L’attività costituisce l’ultimo progetto di un percorso formativo di 500 ore promosso nell’ambito del Programma GOL, articolato tra lezioni teorico-pratiche, laboratori e stage presso imprese del territorio. Nel corso di 48 ore di lavoro, gli allievi hanno riqualificato sei aule distribuite nei due plessi dell’Istituto Montale di via Archimede e via del Castoro, confrontandosi con un vero contesto operativo e trasformando le competenze apprese durante il corso in un intervento concreto a favore della scuola.

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