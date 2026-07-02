Dopo il “Piccolo faro” Pedretti riparte con “Dal Pedro”: “Trent’anni di lavoro con il cuore, ora pensiamo al futuro”

Ivano Pedretti, a poche settimane dalla chiusura del Piccolo Faro, è già pronto a ripartire con un nuovo locale in piazzale del Marinaio a due passi dal Comune della Spezia. L’inaugurazione di “Dal Pedro” sarà domani, venerdì 3 luglio alle 18.30, e Pedretti e il suo staff sono entusiasti di essere nuovamente al lavoro e accogliere nuovamente tutti gli amici e clienti che negli ultimi mesi non l’hanno mai lasciato solo, continuando a manifestare stima e affetto.

“Sono rimasto colpito dalla vicinanza che mi hanno mostrato i miei clienti in questi mesi di passaggio dal Piccolo Faro al nuovo bar. Ormai per me sono molto più di semplici clienti. Credo che l’affetto ricevuto sia la conseguenza di trent’anni di attività con il Piccolo Faro fatta con il cuore”.

Tornando brevemente sulla vicenda della mancata riassegnazione della concessione Pedretti precisa. “Purtroppo alcuni giornali hanno parlato di chiusura della vicenda giudiziaria legata allo storico chiosco. Ma Tar e Consiglio di Stato al momento si sono pronunciati solamente sulle istanze cautelari che avevano lo scopo di consentirmi di continuare l’attività sino alla sentenza che deciderà l’intero giudizio. Così purtroppo non è stato, ma credo che la vicenda non possa di certo definirsi chiusa dovendosi ancora tenere l’udienza di merito in attesa di fissazione. Ora comunque voglio concentrarmi a fare bene con il nuovo locale e ringrazio che mi ha supportato in questa rapida apertura: la mia famiglia ed il mio staff, il geometra Angelo Ciaramella, l’avvocato Andrea Pizzinga, il ragionier Giovanni Cappuccio e il commercialista Piergiorgio Curadi”.

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